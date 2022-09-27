Фролов Тит Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Тит Осип.

Фролов Тит Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фролов Тит Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.