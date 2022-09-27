Наний Фома Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаний Фома Семенов

Наний Фома Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Наний Фома Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Слободзейской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.