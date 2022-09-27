Щинников Ерем. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩинников Ерем. Мих.

Щинников Ерем. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щинников Ерем. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Бронниковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.