Косинский Франц Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосинский Франц Карлович

Косинский Франц Карлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косинский Франц Карлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Семятичская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.