Скробин Устинь Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкробин Устинь Зах.

Скробин Устинь Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скробин Устинь Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Телятниковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.