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Руфало Тома Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Руфало Тома Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Надушицкой

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