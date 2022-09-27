Субботник Терен. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботник Терен. Ант.

Субботник Терен. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Субботник Терен. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Высоцкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.