Оспа Антон Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОспа Антон Яковл.

Оспа Антон Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оспа Антон Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Кульневской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.