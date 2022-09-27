Болонин Евдок. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолонин Евдок. Васил.

Болонин Евдок. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болонин Евдок. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Станиславской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.