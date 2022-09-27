Коровин Ив. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Ив. Егор.

Коровин Ив. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коровин Ив. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Венёвский уезд, Веневской, с. Талое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.