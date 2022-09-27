Гармизеев Семен Еким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГармизеев Семен Еким.

Гармизеев Семен Еким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гармизеев Семен Еким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Бутаковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.