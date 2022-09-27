Кузнецов Степан Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Степан Васильев.

Кузнецов Степан Васильев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Степан Васильев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Дороховской вол., д. Мал. Попово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.