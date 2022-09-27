Донченко Яков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонченко Яков Ильич

Донченко Яков Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Донченко Яков Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.