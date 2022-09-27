Кулешов Дмитр. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешов Дмитр. Ефим.

Кулешов Дмитр. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулешов Дмитр. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд, Вендрожск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.