Обухов Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Иван Алексеев

Обухов Иван Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обухов Иван Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Чепецкой, д. Обуховск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.