Кузнецов Иван Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Степ.

Кузнецов Иван Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Иван Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, с. Алтухова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.