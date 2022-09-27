Минин Васил. Нефед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Васил. Нефед.

Минин Васил. Нефед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минин Васил. Нефед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Новоржевский уезд, д. Самолучи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.