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Крысин Иван Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крысин Иван Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Цурдошинская губерния, и села

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