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Якштас Франц Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Якштас Франц Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Лукмикск., д. Лукмики

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