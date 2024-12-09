Станкевич Карл Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанкевич Карл Ник.

Станкевич Карл Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Станкевич Карл Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Минский уезд, Кайдановск. д. Волтовки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.