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Сорокин Антон Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Антон Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Плохинской, д. Дербень

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