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Александров Иван Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александров Иван Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Гжатский уезд, с. Черногубцево

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