Левкович Серг. Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевкович Серг. Фомич

Левкович Серг. Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Левкович Серг. Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Молодечненская в., д.Бухавц.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.