Стаецкий Евдоким Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаецкий Евдоким Сем.

Стаецкий Евдоким Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стаецкий Евдоким Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Глинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.