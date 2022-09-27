Буланов Григорий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуланов Григорий Антонов

Буланов Григорий Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буланов Григорий Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Верхосунской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.