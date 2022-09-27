Бобылев Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылев Евгений Николаевич

Бобылев Евгений Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобылев Евгений Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.