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Мелюхин Николай Гаврил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мелюхин Николай Гаврил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольской в. и с., Никольской в. и с.

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