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Габурич Мелентий Леонтьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Габурич Мелентий Леонтьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, д. Логансты

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