Косуаров Александр Сысоев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосуаров Александр Сысоев

Косуаров Александр Сысоев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косуаров Александр Сысоев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Боровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.