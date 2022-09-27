Шеболтаев Лука Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеболтаев Лука Ив.

Шеболтаев Лука Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шеболтаев Лука Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд, Верещакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.