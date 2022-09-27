Постнов Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостнов Иван Никифорович

Постнов Иван Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Постнов Иван Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.