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Лысенков Фед. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лысенков Фед. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновской

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