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Тверьянович Петр Цезарев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тверьянович Петр Цезарев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Туккумский уезд, Курцумской

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