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Лексин Сергей Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лексин Сергей Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Ичалковская, с.Кемли

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