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Брунштейн Хаим Аронов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брунштейн Хаим Аронов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Романовской, д. Непорот.

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