Рудалкин Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудалкин Михаил Васильев

Рудалкин Михаил Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рудалкин Михаил Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Качуров., Натлытавала

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.