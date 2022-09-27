Хамков Назар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамков Назар Иванович

Хамков Назар Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хамков Назар Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уральская область, Уральский уезд, Петропавловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.