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Зленко Иосиф Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зленко Иосиф Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, х. Богодаровки

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