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Исаев Род. Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаев Род. Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Вырбово

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