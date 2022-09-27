Савайтол Григ. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавайтол Григ. Фед.

Савайтол Григ. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савайтол Григ. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Игуменский уезд, Гребенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.