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Теслар Аввак. Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Теслар Аввак. Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Варницкой

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