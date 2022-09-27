Чупрышкин Александр Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупрышкин Александр Афанасьев

Чупрышкин Александр Афанасьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чупрышкин Александр Афанасьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Мантуровской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.