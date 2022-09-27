Сорка Дмитр. Иульян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорка Дмитр. Иульян.

Сорка Дмитр. Иульян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорка Дмитр. Иульян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Песковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.