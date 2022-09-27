Котин Иван Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотин Иван Никол.

Котин Иван Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котин Иван Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.