Колобов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобов Дмитрий Степанович

Колобов Дмитрий Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колобов Дмитрий Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, м. Накоряк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.