Карманов Ананий Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарманов Ананий Мих.

Карманов Ананий Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карманов Ананий Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Заболоткой в., с. Заболоткой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.