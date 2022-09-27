Мазанкин Степ. Фрол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазанкин Степ. Фрол.

Мазанкин Степ. Фрол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мазанкин Степ. Фрол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Тр…., д.Сок.Гор

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.