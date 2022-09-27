Гуртовой Вас. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуртовой Вас. Герас.

Гуртовой Вас. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуртовой Вас. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Коломакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.