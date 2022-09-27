Дорошенко Тих. Митр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Тих. Митр.

Дорошенко Тих. Митр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорошенко Тих. Митр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Иванковецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.