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Пономарев Мих. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пономарев Мих. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Белебелковск. д. 2 Ровны.

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